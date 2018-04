Sans Réserve : un talk-show d’entretiens mettant en lumière des personnalités de tout acabit ayant comme lien entre eux : un profond respect pour la réalité des Premiers Peuples. Dans une ambiance chaleureuse et propice à une réelle complicité, l’animateur Charles Bender partage le thé du Labrador avec son invité(e) pour laisser toute la place à des échanges intimes. Sans Réserve dresse le portrait de personnalités autochtones, et non autochtones, qui ont un réel engagement social, politique et culturel envers les Premiers Peuples.