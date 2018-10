Les critères de beauté, voilà quelque chose de subjectif! S’il est facile aujourd’hui de consulter des archives sur la mode des années récentes, il est beaucoup plus complexe de cerner un sujet comme l’évolution de la beauté chez les peuples autochtones, surtout lorsqu’on parle d’une époque lointaine où la tradition orale était à l’honneur. Quand on doit couvrir différentes nations ayant chacune une histoire, des coutumes, des traditions et donc, forcément, des critères de beauté qui leur sont propres, il y a fort à parier qu’il y aura quelques zones d’ombre au tableau. Mais le sujet est plus qu’intéressant et mérite sans conteste qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour déboulonner quelques mythes un peu trop persistants!