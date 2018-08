À travers la reconstitution d’évènements dramatiques, où ils ont joué un rôle central afin de venir en aide à leurs concitoyens en danger de mort, la télésérie Première ligne rend hommage aux hommes et aux femmes qui travaillent dans le domaine de la santé et du secourisme en territoire autochtone. Ces sages-femmes, infirmières, secouristes, ambulanciers et autres premiers répondants, qui œuvrent bien souvent à plusieurs dizaines de kilomètres des grands hôpitaux, n’hésitent pas une seconde à faire l’impossible, allant même parfois jusqu’à risquer leur vie, pour porter secours à des personnes en détresse.