Les Mohawk Bâtisseurs de légendes est une nouvelle série documentaire de 13 épisodes qui souligne la fierté des monteurs-assembleurs mohawks de Kahnawake, d’Akwesasne et des Six Nations qui ont la réputation d’être les « meilleurs monteurs-assembleurs de la planète ».La série a été réalisée à partir d’images saisissantes en HD de structures vertigineuses, de véritables images tournées sur les chantiers et à la maison, et d’images d’archives. Chaque épisode de 30 minutes nous présente un volet vibrant et émouvant de l’histoire des monteurs-assembleurs et leur famille qui vivent au quotidien les hauts et les bas de l’un des métiers les plus dangereux sur terre.