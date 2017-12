Quitter sa communauté pour aller étudier ailleurs. Revenir chez soi dans un uniforme, avec un badge et une arme à feu. Devenir représentant de l’ordre et se donner pour mission de protéger la sécurité de tous.

Ce n’est pas un parcours facile, c’est un choix qui fait réagir famille, amis et entourage!

C’est pourtant le chemin que choisissent de suivre chaque année un petit groupe de jeunes des Premières Nations qui veulent devenir policiers pour ensuite revenir dans les communautés afin d’accomplir leur rêve et provoquer le changement.

Le sentier de la loi suit le parcours de ces jeunes, hommes et femmes, animés d’une volonté d’avoir un impact positif, d’attaquer les problèmes de front et d’aider leur communauté en étant aux premières lignes. Leurs motivations sont multiples et personnelles. Pour certains, c’est la volonté d’émuler leurs héros de jeunesse, ces personnages dans les séries policières qui tous les jours viennent au secours de la veuve et de l’orphelin. Pour d’autres, il s’agit d’exorciser les démons d’une enfance difficile :