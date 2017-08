À Propos Blackstone

Dans la réserve de Blackstone, les tensions sont palpables. Plus que jamais, les habitants sont en proie à des problèmes liés à la violence conjugale, l’alcoolisme, la toxicomanie et l’inceste. Dans un milieu de vie infestée par la corruption et le manque de soutien, la communauté se détruit de l’intérieur. La nouvelle administration est prête à tout pour redonner un mode de vie sain, basée sur les valeurs ancestrales des Premières Nations.